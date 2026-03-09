Mois Zen Prendre un temps pour soi Médiathèque Lessay
Médiathèque 3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24
2026-04-24
A l’occasion du mois zen, la médiathèque vous propose un atelier Prendre soin de soi . Découverte de la pleine conscience, échanges et méditation guidée.
Ados et adultes.
Inscription obligatoire. Nombre de places limité. .
Médiathèque 3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr
