MOISE MBIYE – ARENA GRAND PARIS Tremblay En France

MOISE MBIYE Début : 2025-11-22 à 20:00. Tarif : – euros.

MOISE MBIYEEN CONCERT A PARISAprès avoir conquis des millions de coeurs à travers le monde, Moise Mbiye vient en France avec un incroyable spectacle et des surprises exclusives. Ne manquez pas le concert événement de Moise Mbiye, artiste emblématique, prévu à l’Arena Grand Paris le Samedi 22 Novembre 2025. Venez vivre une soirée inoubliable de louange et d’adoration, portée par une voix unique et des messages inspirants. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de gospel, de musique et de foi.THE LION RECORDS (PLATESV-D-2022-003292)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARENA GRAND PARIS 1 AVENUE TRAVERSIERE 93290 Tremblay En France 93