MOISÉS P. SANCHEZ (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

Début : 2025-09-06 20:00:00

Reconnu comme l’une des figures les plus innovantes de la scène musicale européenne, Moisés P. Sánchez s’est construit une carrière qui transcende les genres et les traditions.

Déjà célébré à l’échelle internationale pour son inventivité, l’Espagnol s’est fait connaître par ses adaptations d’œuvres de grands maîtres de la littérature classique. A chaque apparition, il enthousiasme par l’originalité et la vitalité de sa démarche.

En tant que pianiste, compositeur et producteur, sa musique mêle diverses influences dans un langage unique célébré pour sa vitalité et son originalité.

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com

English :

Recognized as one of the most innovative figures on the European music scene, Moisés P. Sánchez has built a career that transcends genres and traditions.

German :

Moisés P. Sánchez ist als eine der innovativsten Figuren der europäischen Musikszene anerkannt und hat sich eine Karriere aufgebaut, die Genres und Traditionen überwindet.

Italiano :

Riconosciuto come una delle figure più innovative della scena musicale europea, Moisés P. Sánchez ha costruito una carriera che trascende generi e tradizioni.

Espanol :

Reconocido como una de las figuras más innovadoras del panorama musical europeo, Moisés P. Sánchez ha construido una carrera que trasciende géneros y tradiciones.

