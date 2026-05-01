Duneau

Moiss-Batt Cross

Duneau Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

10ème édition de notre moiss-batt cross à Duneau (72) le 31 mai 2026, nous vous attendons nombreux ! Entrée 5€.

N’oubliez pas de réserver vos repas en prévente .

Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Moiss-Batt Cross Duneau a été mis à jour le 2026-05-22 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude