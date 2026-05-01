Moiss-Batt Cross Duneau
Moiss-Batt Cross Duneau dimanche 31 mai 2026.
Duneau
Moiss-Batt Cross
Duneau Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
10ème édition de notre moiss-batt cross à Duneau (72) le 31 mai 2026, nous vous attendons nombreux ! Entrée 5€.
N’oubliez pas de réserver vos repas en prévente .
Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Moiss-Batt Cross Duneau a été mis à jour le 2026-05-22 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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