Moissac une vie après la guerre Moissac

4 Pl. Bouli et Shatta Simon Moissac Tarn-et-Garonne

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Ouverture exceptionnelle de la maison des enfants de Moissac dans le cadre des commémorations des 80 ans de la Libération des camps plongez dans une immersion sonore au coeur du lieu d’accueil emblématique des enfants juifs de Moissac.

4 Pl. Bouli et Shatta Simon Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 7 79 05 49 29 contact@moissac-unevieapreslaguerre.fr

English :

Special opening of the Maison des Enfants de Moissac to mark the 80th anniversary of the liberation of the camps: immerse yourself in a sound experience at the heart of the emblematic home of Moissac’s Jewish children.

German :

Außergewöhnliche Öffnung des Kinderhauses von Moissac im Rahmen der Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag der Befreiung der Lager: Tauchen Sie ein in eine akustische Immersion im Herzen der symbolträchtigen Anlaufstelle für die jüdischen Kinder von Moissac.

Italiano :

Apertura straordinaria della Maison des Enfants de Moissac nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dalla liberazione dei campi: immergetevi in un’esperienza sonora nel cuore dell’emblematica casa dei bambini ebrei di Moissac.

Espanol :

Apertura extraordinaria de la Maison des Enfants de Moissac en el marco de las celebraciones de los 80 años de la liberación de los campos: sumérjase en una experiencia sonora en el corazón del emblemático hogar de los niños judíos de Moissac.

