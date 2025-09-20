Moissac : visite guidée des Quartiers Art Déco Office de tourisme Moissac Terres des Confluences Moissac

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Rendez-vous : samedi 20 septembre, 9h30 à l’Office de Tourisme Moissac–Terres des Confluences.

Après la terrible inondation de 1930, Moissac se reconstruit sous le signe de la modernité et de la salubrité. L’architecture Art Déco s’impose alors dans les maisons, les bâtiments publics et le tout nouvel espace de l’Uvarium.

Venez découvrir cet ensemble remarquable lors d’une visite guidée organisée à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.

