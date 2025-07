Moiss’bat cross Venesmes Venesmes

Une journée d’animations, de découvertes et de partage autour du patrimoine agricole avec le Comité des fêtes de Venesmes. Démonstrations de moissonneuses batteuses, exposition de vieux tracteurs et la batteuse à l’ancienne au programme de cette journée.

Observez les pilotes chevronnés manœuvrer leurs machines avec une précision impressionnante, dans une ambiance conviviale et dynamique. Ne manquez pas non plus la démonstration de la batteuse à l’ancienne, un retour aux sources pour revivre les méthodes de récolte d’autrefois. Les petits comme les grands seront fascinés par le fonctionnement de cette machine emblématique. Buvette et restauration rapide sur place. .

English :

A day of entertainment, discovery and sharing of agricultural heritage with the Comité des fêtes de Venesmes. Combine harvester demonstrations, old tractor displays and the old-fashioned threshing machine are on the program.

German :

Ein Tag der Animationen, der Entdeckungen und des Austauschs rund um das landwirtschaftliche Erbe mit dem Festkomitee von Venesmes. Mähdreschervorführungen, eine Ausstellung alter Traktoren und die altmodische Dreschmaschine stehen an diesem Tag auf dem Programm.

Italiano :

Una giornata di divertimento, scoperta e condivisione del patrimonio agricolo con il Comité des fêtes de Venesmes. Sono in programma dimostrazioni di mietitrebbia, un’esposizione di vecchi trattori e una trebbiatrice d’epoca.

Espanol :

Una jornada de entretenimiento, descubrimiento y puesta en común del patrimonio agrícola con el Comité des fêtes de Venesmes. El programa incluye demostraciones de cosechadoras, una exposición de tractores antiguos y una trilladora a la antigua usanza.

