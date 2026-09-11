Moissonneurs et chants d’oiseaux, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Informations pratiques

Moissonneurs et chants d’oiseaux Dimanche 20 septembre, 11h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Découvrez Moissonneurs et chants d’oiseaux, récital de clavecin proposé en lien avec l’exposition Trésors de Laine et de Soie –les tapisseries de Guillaume Werniers & Catherine Ghuys à Lille au 18e siècle, présentée à l’Hospice Comtesse (en savoir plus).

Au XVIIIème siècle, dans le sillage de François Couperin, la musique de clavecin passe de la suite de danse aux pièces de caractère et aux portraits en musique. Ces évocations musicales, avec leur concision et leur netteté, dessinent en musique les traits de personnages proches ou allégoriques, des sentiments, mais aussi de véritables scènes.

Les thèmes de la nature et des champs ne sont pas étrangers aux univers de ces musiques, bien au contraire : les oiseaux, les moissonneurs, les bergers et leurs musettes sont constamment présents.

Ces pièces de clavecin sont à la musique ce que les Tenières sont aux tapisseries, et elles en sont une parfaite illustration musicale. En contrepoint de l’exposition des tapisseries de Guillaume Werniers et Catherine Ghuys, elles donnent à entendre la nature, les scènes de la vie quotidienne et les fêtes villageoises magnifiées et idéalisées, tant dans l’esprit des peintres que des compositeurs.

Au programme :

Jean-Philippe Rameau (1683-1764). Suite en mi mineur du livre de 1724

François Couperin (1668-1733). 6ème ordre – 2d livre de pièces de clavecin – 1717

Louis-Claude Daquin (1694-1772). 3ème Suite du 1er Livre de Pièces de Clavecin – 1735 (extraits)

Jean-Philippe Rameau. Nouvelles Suites de pièces de clavecin (1726-27)

Jean-Philippe Rameau. Le tambourin et la Poule

Louis-Claude Daquin. Le Coucou

Thomas Yvrard, artiste enseignant au Conservatoire de Lille – clavecin

Un concert organisé par la Société des Amis des Musées de Lille, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine, sous la coordination de la Ville de Lille

INFORMATIONS

Dimanche 20 septembre 2026 à 11h00

Auditorium du Conservatoire, place du Concert, Lille

️ Entrée libre

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://mhc.lille.fr/exposition-tresors-de-laine-et-de-soie »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine