Moissons sonores Neuillay-les-Bois

Le paysage se transforme. Venez le parcourir, le ressentir, en parler, le fêter avec nous. Production La Rouiche.

Le paysage se transforme. Comment prendre la mesure des transformations passées, des usages présents, et envisager de nouvelles manières d’exploiter et d’habiter les pays, les espaces ? Installée dans l’Indre, la Rouiche s’intéresse aux paysages qui lui sont les plus proches, les pays ruraux, où les terres agricoles et les forêts dominent. Pour comprendre ce qui se joue, en faire un récit, lui donner une forme sensible, la Rouiche a imaginé les Moissons sonores. Des temps de présence, de création, d’échanges, de rencontres, guidés par un travail sur le son.

Cette année, 2 exploitations agricoles innovantes nous accueillent. Au programme: atelier danse, visite curieuse, expo immersive, table ronde, performance, concert. Restauration et buvette sur place. .

Les Fenets Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire

English :

The landscape is changing. Come and explore it, feel it, talk about it, celebrate it with us. Produced by La Rouiche.

German :

Die Landschaft verändert sich. Durchwandern Sie sie, fühlen Sie sie, sprechen Sie mit uns darüber und feiern Sie sie mit uns. Produktion La Rouiche.

Italiano :

Il paesaggio sta cambiando. Venite a esplorarlo, a sentirlo, a parlarne e a celebrarlo con noi. Prodotto da La Rouiche.

Espanol :

El paisaje está cambiando. Venga a explorarlo, a sentirlo, a hablar de ello y a celebrarlo con nosotros. Producido por La Rouiche.

