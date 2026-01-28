P.R2B – LE REX DE TOULOUSE Toulouse

P.R2B Début : 2026-03-21 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : P.R2BP.R2B a bousculé la scène musicale française en 2020 avec l’EP Des rêves , puis avec son premier album Rayons Gamma , et une tournée dans toute la France où la ferveur du public est venue confirmer celle de la critique. Cette année, l’artiste revient avec un nouvel album attendu. Et parce-ce que la scène est bien l’endroit essentiel de P.R2B, l’artiste annonce également sa nouvelle tournée en 2026. Son nouvel album est hymne générationnel sur les angoisses de l’époque qui invite en réponse à embrasser l’amour, la beauté et la solidarité. Cet album festif, radical et intimiste, qui fait pulser le corps comme le cœur sous sa plume toujours aussi ciselée, promet déjà une connexion intense avec le public. Créer du lien, libérer, faire danser les foules, c’est le mantra de P.R2B. Une façon presque punk de voir la vie. “N’allez pas travailler, écoutez plutôt de la musique”.Tout est dit. Contact PMR : shop@bleucitron.net

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE REX DE TOULOUSE 15 AV HONORE SERRES 31000 Toulouse 31