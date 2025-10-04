MOJO, 1 artiste, 2 évènements à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2025-10-04 16:30:00

fin : 2025-10-04 18:30:00

2025-10-04

16h30 Atelier d’écriture ludique, venez vous amuser avec les mots ! À partir de 10 ans (ou plus jeunes accompagnés des parents).

20h30 Spectacle de slam « La dernière seconde » participation libre.

Pratique au café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

