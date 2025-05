Mojo Mojo, évènement nature et bien-être – Les Maritimes Seignosse, 2 juin 2025 07:00, Seignosse.

Landes

Mojo Mojo, évènement nature et bien-être Les Maritimes 2338 route de Vieux-Boucau D79 Seignosse Landes

Début : 2025-06-02

fin : 2025-06-22

2025-06-02

Du 02 au 22 juin 2025, laissez-vous porter par le Mojo Mojo aux Maritimes, un événement unique en bord de mer, où bien-être et nature se rencontrent.

Sessions yoga, ateliers artistiques en plein air et immersion totale dans un cadre préservé…

Sessions yoga, ateliers artistiques en plein air et immersion totale dans un cadre préservé… Préparez-vous à une parenthèse régénérante à Seignosse.

Un événement pensé pour votre bien-être et accessible à tous

– Sessions yoga

– Ateliers créatifs & connexion à la nature

– Randonnées nature

En quête de calme, d’équilibre ou d’un moment suspendu rien que pour vous, cette expérience bien-être est le bon moment pour ralentir le rythme, se recentrer sur l’essentiel et retrouver de nouvelles énergies.

Inscription pour les externes au 05 58 43 32 80 ou à contact@lesmaritimes.com

Tarif par session et masterclass 15€ adulte / 5€ par enfant pour les externes .

Les Maritimes 2338 route de Vieux-Boucau D79

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 80 contact@lesmaritimes.com

English : Mojo Mojo, évènement nature et bien-être

From June 02 to 22, 2025, let yourself be carried away by Mojo Mojo in Les Maritimes, a unique seaside event where well-being and nature meet.

Yoga sessions, open-air art workshops and total immersion in an unspoilt setting?

German : Mojo Mojo, évènement nature et bien-être

Lassen Sie sich vom 02. bis 22. Juni 2025 vom Mojo Mojo in Les Maritimes mitreißen, einer einzigartigen Veranstaltung am Meer, bei der Wellness und Natur aufeinandertreffen.

Yoga-Sessions, Kunst-Workshops unter freiem Himmel und ein völliges Eintauchen in eine unberührte Natur?

Italiano :

Dal 02 al 22 giugno 2025, lasciatevi trasportare da Mojo Mojo a Les Maritimes, un evento balneare unico dove benessere e natura si incontrano.

Sessioni di yoga, laboratori artistici all’aperto e immersione totale in un ambiente incontaminato?

Espanol : Mojo Mojo, évènement nature et bien-être

Del 02 al 22 de junio de 2025, déjese llevar por Mojo Mojo en Les Maritimes, un evento único a orillas del mar donde bienestar y naturaleza se dan la mano.

Sesiones de yoga, talleres de arte al aire libre y una inmersión total en un entorno virgen?

