MOJURZIKONG / Compagnie Sous la Tour Le Volume Vern-sur-Seiche

MOJURZIKONG / Compagnie Sous la Tour Le Volume Vern-sur-Seiche vendredi 20 mars 2026.

MOJURZIKONG / Compagnie Sous la Tour Le Volume Vern-sur-Seiche Vendredi 20 mars 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée payante / De 3,5 à 12€ / 1h / Réservation conseillée

Théâtre musical / Concert d’ombres

Une avarie contraint le navire interstellaire d’une grande expédition à faire escale dans une galaxie inconnue qui va lui réserver bien des surprises !

Silhouettes rétro-futuro-projetées et instruments électro-analogico-accoustiques sont aux rendez-vous pour traverser cette folle épopée… Grrr !

Ce « théâtre musical et concert d’ombre » tout public nous embarque pour la quête d’une source d’énergie secrète… et du partage d’un idéal ! À la manière du ciné concert, tout est live, la confection de l’image et du son est partagée en direct.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T21:30:00.000+01:00

1

http://levolume.fr/ 02 99 62 96 36 accueil.volume@vernsurseiche.fr http://www.levolume.fr

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36