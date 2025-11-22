Mojurzikong | Compagnie sous la tour Théâtre Traversière PARIS

En raison d’une grave détérioration, le navire interstellaire d’une expédition se trouve contraint de faire escale dans une galaxie inconnue. L’équipe du vaisseau part explorer une dangereuse planète peuplée de dinosaures et dirigée par un dictateur réfugié sous terre. À la surface, dans un canyon, un cowboy et sa grand-mère profitent des vertus d’un minerai précieux mais dangereux pour le Mojurzikong, dinosaure intergalactique.

À la manière d’un ciné-concert, dans ce voyage aux confins d’une lointaine galaxie, la musique est interprétée en live. Elle dialogue avec l’image qui se crée en direct à l’aide de nombreux trucs et astuces visuels et de machineries conçues sur mesure visibles sur le plateau.

Un voyage intergalactique visuel et musical mêlant dinosaures rugissants, ombres animées et inventions sonores, où l’équipage de la Capitaine Vasarelle Lee poursuit son épopée entre science-fiction, aventure et poésie.

Du samedi 22 novembre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :

dimanche

de 15h00 à 16h00

samedi

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif Adulte : 15€

Tarif Enfant (-12 ans) : 7€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Théâtre Traversière 15 bis rue traversière 75012 PARIS

https://theatre-traversiere.fr/spectacle/mojurzikong/ +33143466541 rp@theatre-traversiere.fr https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere