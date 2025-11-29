MOKADO – LE MARCHE GARE Lyon

MOKADO Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Mokado est un producteur de musique électronique français originaire de Paris. Percussionniste de formation au conservatoire Versailles, il commence sa carrière de musicien en tant que batteur de groupe indie rock, avant de lancer son projet solo en 2018.Dans la lignée d’artistes français tels que Thylacine, Fakear ou Mezerg, il publie deux EP d’electronica composés au marimba son instrument totem. Il se fait remarquer grâce à son titre « Afe », et enchaîne avec deux remixes de Zimmer et You Man.La période de Covid qui suit lui laisse le temps de composer son premier album « Marius », paru en 2021. Épaulé par Perceval Carré à la réalisation (L’Impératrice, November Ultra…) et accompagné par Loïc Fleury d’Isaac Delusion sur le morceau « 1938 », il retrace la vie de son arrière-grand-père, poète et voyageur dont les carnets ont inspiré son premier EP.Orientant son electro-pop vers une techno mélodique accrocheuse, Mokado poursuit ses expérimentation musicale avec un nouvel EP « Human From » et son 2ème album « Maskoj ». Structuré autour de 9 masques traditionnels originaires du monde entier, il se compose d’autant de titres inspirés de leurs mythes et récits légendaires. Il rencontre à nouveau un vif succès avec le titre « Kikuyu ».Deux ans plus tard, Mokado revient avec un 3ème album à l’automne 2025. Après l’electronica français et la techno mélodique, le jeune producteur s’inspire cette fois de la musique de club anglaise, piochant dans la house, le breakbeat et le UK garage.

LE MARCHE GARE 4-6 PLACE HUBERT MOUNIER 69002 Lyon 69