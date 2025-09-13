Mokofina Le Sabot d’Or Saint-Gilles

Mokofina Le Sabot d’Or Saint-Gilles dimanche 12 avril 2026.

Mokofina Le Sabot d’Or Saint-Gilles Dimanche 12 avril 2026, 10h00, 11h00, 16h00 Ille-et-Vilaine

Mokofina

Musique et bruitages

Mokofina met en valeur le plus vieil instrument de l’humanité : la bouche. Un instrument drôle et varié avec un incroyable potentiel musical.

Manger, boire, respirer, souffler, parler, siffler, embrasser, grimacer, rigoler, chanter… C’est fou tout ce qu’on peut faire avec la bouche !

Dans un décor aux lumières chaudes, propice à l’écoute, l’artiste, entouré d’accessoires, nous entraîne dans un voyage sonore étonnant et montre, qu’au fond, chacun d’entre nous possède, sans nécessairement en avoir conscience, une âme de musicien.

6 mois > 5 ans – 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T16:30:00.000+02:00

http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale culture@saint-gilles35.fr https://linktr.ee/sabotdor35

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27