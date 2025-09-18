Môle, le rein de mon cheval Flash Marseille 15e Arrondissement

Entrez dans les secrets de la création en assistant à leur sortie de résidence et échangez avec les artistes.

MOLE

Le rein de mon cheval Flash

Théâtre, clown, vidéo

Cette sortie de résidence est une approche transdisciplinaire des réflexions sur le suicide, l’œuvre s’appuyant sur l’expérience personnelle de l’artiste. Ancien comme l’humanité, ce thème est une question de débat éthique, religieux, médical et politique. L’étape de travail propose un espace où le spectateur est invité à réfléchir, au-delà des tabous, sur sa propre finitude. L’objectif est d’utiliser l’humour, la légèreté et la distance pour aborder le tragique, et peut-être même de le comprendre. Le spectacle combine plusieurs formes d’art, dont le cirque, la performance, la vidéo, des maquettes et du clown, pour explorer ce sujet d’une manière unique.



La compagnie



En 2023, après la création collective pour le spectacle Cha Cha Chabelita, par le collectif « Vous revoir », Carla Manrique se lance dans sa première création solo. Ce premier projet incarne les envies artistiques de la compagnie mettre en avant la transdisciplinarité, utiliser le cirque comme support politique, et prendre des risques (avec un casque).





→ Dès 16 ans. Attention certaines thématiques abordées peuvent heurter la sensibilité du jeune public.



→ 1h incluant un temps d’échange avec les artistes .

22 Boulevard de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@archaos.fr

English :

Enter into the secrets of creation by attending their residency outings and talk to the artists.

MOLE

Le rein de mon cheval Flash

Theater, clown, video

German :

Lassen Sie sich in die Geheimnisse der Kreation einweihen, indem Sie bei der Entlassung aus dem Wohnheim dabei sind und sich mit den Künstlern austauschen.

MOLE

Die Niere meines Pferdes Flash

Theater, Clown, Video

Italiano :

Scoprite i segreti del processo creativo partecipando alla loro residenza e parlando con gli artisti.

MOLE

Le rein de mon cheval Flash

Teatro, clown, video

Espanol :

Conozca los secretos del proceso creativo asistiendo a su residencia y hablando con los artistas.

MOLE

Le rein de mon cheval Flash

Teatro, clown, vídeo

