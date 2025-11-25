Molécule CENTRE DES ARTS Enghien-les-Bains

Accompagné de ses machines/instruments, des bandes magnétiques et d’outils IA développés par l’Ircam, l’artiste propose un voyage imaginaire vers l’au-delà, aux frontières de notre conscience. Une performance unique où se mêlent interprétations strictes de la partition et improvisations électroniques. Une expérience vibratoire et sensorielle pour créer un moment de communion sacré.

Une création en collaboration avec les équipes scientifiques de l’Ircam.

Création 2026. Avant-première dans le cadre du forum Ircam.

Deux représentations :

20/03/2026 – 20h30

21/03/2026 – 20h30

Réinterprétation live de Symphonie N°1 « Quantique ».

Du vendredi 20 mars 2026 au samedi 21 mars 2026 :

vendredi, samedi

de 20h30 à 21h30

payant

Plein tarif : 22€

Tarif réduit : 16€

Tarif -12ans : 12€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-20T21:30:00+01:00

fin : 2026-03-21T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-20T20:30:00+02:00_2026-03-20T21:30:00+02:00;2026-03-21T20:30:00+02:00_2026-03-21T21:30:00+02:00

CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://www.cda95.fr/fr/agenda/molecule centredesarts95@gmail.com