Molière Charpentier au Théâtre de l’Épée de Bois THÉÂTRE DE L’ÉPÉE DE BOIS Cartoucherie Paris

Molière – Charpentier,

Au roi le pouvoir, à ses amuseurs la gloire !

Un programme joyeux et festif qui dénonce avec humour l’arrogance du pouvoir et la suffisante ignorance. Peintres, sculpteurs, décorateurs, ingénieurs, machinistes, jardiniers, artificiers, hydrauliciens, et bien sûr musiciens, maîtres de ballets, poètes et dramaturges firent converger leurs efforts communs dans la préparation de ces fêtes.

Certes, ils étaient au service de ce passionné de gloire qu’était Louis XIV, mais ils ont su s’emparer du moindre interstice de liberté pour exprimer la magnificence de leur art ! C’est à leur hommage qu’est dédié ce spectacle. Remettons chacun à sa place : au roi le pouvoir, à ses « amuseurs », la gloire !

Ce spectacle musical met en valeur les intermèdes des comédies-ballets créés avec Lully au château de Vaux-le-Vicomte et que Marc-Antoine Charpentier et Molière vont prolonger pour les fêtes royales données par Louis XIV. Une création inédite alliant toujours théâtre et musique. C’est bien l’une des spécificités de L’Atelier à Musiques ! C’est aussi l’originalité de la comédie-ballet telle qu’inventée par Molière, Lully et Beauchamp, que Charpentier va prolonger.

En coréalisation avec le Théâtre de l’Épée de Bois.

Du jeudi 05 mars 2026 au dimanche 08 mars 2026 :

dimanche

de 14h30 à 15h45

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h15

payant

Tout public.

THÉÂTRE DE L’ÉPÉE DE BOIS Cartoucherie Route du Champ de Manœuvre 75012 Paris

