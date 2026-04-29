Molière-Charpentier Atelier à musiques Dinan
Molière-Charpentier Atelier à musiques Dinan dimanche 10 mai 2026.
Dinan
Molière-Charpentier
Atelier à musiques 8 Rue du Jerzual Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 17:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Venez découvrir cette nouvelle mise en scène de Molière-Charpentier !
Assistez à une projection unique du film réalisé par Paul Petit et son équipe au Théâtre de l’Épée de Bois,
Artificiers, musiciens, machinistes, maîtres de ballets, poètes et dramaturges firent converger leur effort commun dans la préparation des fêtes royales !
Tous étaient au service de ce passionné de gloire qu’était Louis XIV mais ils ont su saisir le moindre interstice de liberté pour exprimer la magnificence de leur art !
Une création mêlant musique baroque et théâtre, inspirée par les intermèdes des comédies-ballets tels qu’inventés par Molière, Lully et Beauchamp au château de Vaux-le-Vicomte et que Marc-Antoine Charpentier va prolonger.
Un spectacle musical joyeux et festif réunissant 7 artistes. Maïlys Bjurström, Soprano Marie Bitaud, Mezzo Soprano- Ronan Nédélec, Baryton Claude Hamon, Flûte à bec, Camille Rancière, Violon Madalin Noël, Alto
Conçu et mis en scène par Marie Wiart, Clavecin et comédie.
Axel Prince, Création Lumière et Régie, Paul Petit, Photos et Captation Vidéo, Gwenvaël Darsel, Assistant Logistique .
Atelier à musiques 8 Rue du Jerzual Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 49 13 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Molière-Charpentier Dinan a été mis à jour le 2026-04-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Dinan (Côtes-d'Armor)
- Balade goûter à vélo accompagnée à la découverte de la Rance Port de Dinan Dinan 29 avril 2026
- Balade rando bateau goûter avec Kaouann Port Dinan 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, clinique du pays de rance, Dinan 1 mai 2026
- Equibreizh De Dinan à la Baie du Mont Saint Michel Dinan Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- La vallée de la Rance Dinan Côtes-d’Armor 1 mai 2026