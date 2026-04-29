Molière-Charpentier Atelier à musiques Dinan

Dinan

Molière-Charpentier

Atelier à musiques 8 Rue du Jerzual Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Venez découvrir cette nouvelle mise en scène de Molière-Charpentier !

Assistez à une projection unique du film réalisé par Paul Petit et son équipe au Théâtre de l’Épée de Bois,

Artificiers, musiciens, machinistes, maîtres de ballets, poètes et dramaturges firent converger leur effort commun dans la préparation des fêtes royales !

Tous étaient au service de ce passionné de gloire qu’était Louis XIV mais ils ont su saisir le moindre interstice de liberté pour exprimer la magnificence de leur art !

Une création mêlant musique baroque et théâtre, inspirée par les intermèdes des comédies-ballets tels qu’inventés par Molière, Lully et Beauchamp au château de Vaux-le-Vicomte et que Marc-Antoine Charpentier va prolonger.

Un spectacle musical joyeux et festif réunissant 7 artistes. Maïlys Bjurström, Soprano Marie Bitaud, Mezzo Soprano- Ronan Nédélec, Baryton Claude Hamon, Flûte à bec, Camille Rancière, Violon Madalin Noël, Alto

Conçu et mis en scène par Marie Wiart, Clavecin et comédie.

Axel Prince, Création Lumière et Régie, Paul Petit, Photos et Captation Vidéo, Gwenvaël Darsel, Assistant Logistique .

Atelier à musiques 8 Rue du Jerzual Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 49 13 09

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English :

L’événement Molière-Charpentier Dinan a été mis à jour le 2026-04-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme