Molière en deux clics Champigny-sur-Veude 29 juin 2025 07:00

Indre-et-Loire

Molière en deux clics 3 Place de la Mairie Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Molière est l’invité exceptionnel du Nouveau Théâtre De Manse.

Sorti de Wikipédia « en 2 clics », il répondra aux questions du journaliste sa vie, son œuvre…

En costume, il jouera des scènes choisies de ses pièces emblématiques Le Misanthrope, Le Bourgeois Gentilhomme…

Molière est l’invité exceptionnel du Nouveau Théâtre De Manse.

Sorti de Wikipédia « en 2 clics », il répondra aux questions du journaliste sa vie, son œuvre…

En costume, il jouera des scènes choisies de ses pièces emblématiques Le Misanthrope, Le Bourgeois Gentilhomme, Tartuffe, L’avare, Don Juan, Le médecin malgré lui… .

3 Place de la Mairie

Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 42 64 97 23 nouveautheatredemanse@gmail.com

English :

Molière is the special guest at the Nouveau Théâtre De Manse.

From Wikipedia « in 2 clicks », he will answer the journalist’s questions: his life, his work…

In costume, he will perform selected scenes from his iconic plays: Le Misanthrope, Le Bourgeois Gentilhomme…

German :

Molière ist ein außergewöhnlicher Gast des Nouveau Théâtre De Manse.

Er wurde « mit zwei Klicks » aus Wikipedia herausgeholt und beantwortet die Fragen des Journalisten: sein Leben, sein Werk…

Im Kostüm wird er ausgewählte Szenen aus seinen emblematischen Stücken spielen: Le Misanthrope, Le Bourgeois Gentilhomme…

Italiano :

Molière è l’ospite speciale del Nouveau Théâtre De Manse.

A soli 2 click da Wikipedia, risponderà alle domande dei giornalisti sulla sua vita, la sua opera…

Vestito in costume, reciterà alcune scene delle sue opere iconiche: Le Misanthrope, Le Bourgeois Gentilhomme…

Espanol :

Molière es el invitado especial del Nouveau Théâtre De Manse.

A sólo 2 clics de Wikipedia, responderá a las preguntas del periodista sobre su vida, su obra…

Disfrazado, interpretará escenas escogidas de sus obras emblemáticas: El Misántropo, El Burgués Gentilhombre…

L’événement Molière en deux clics Champigny-sur-Veude a été mis à jour le 2025-06-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme