Molière en pièces La Grande Surface Laval

Molière en pièces

La Grande Surface 25 Rue Albert Einstein Laval Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 20:30:00

fin : 2025-11-26 21:20:00

Date(s) :

2025-11-25 2025-11-26

En revisitant Molière au prisme de notre époque, le Théâtre d’Air propose un théâtre moderne, mordant et musical !

En revisitant Molière au prisme de notre époque, le Théâtre d’Air propose un théâtre moderne, mordant et musical !

Observateur inégalable du genre humain, Molière aura décrit ses contemporains avec humour, férocité et tendresse. L’acuité de son regard résonnerait-elle d’un écho particulier aujourd’hui ?

Au sein d’une mise en scène inventive et ludique, huit scènes phares de son œuvre font malicieusement dialoguer 17e et 21e siècles et la permanence de certains motifs l’hypocrisie, l’inégalité sociale, le consentement ou l’émancipation. Accompagné d’un groupe live comme habile contrepoint musical aux vers du dramaturge, ce théâtre de poche joue la proximité avec le public et éclaire l’œuvre de Molière d’un nouveau jour. .

La Grande Surface 25 Rue Albert Einstein Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 33 24 79 08 diffusion@theatredair.fr

English :

By revisiting Molière through the prism of our times, Théâtre d’Air offers modern, biting and musical theater!

German :

Indem es Molière durch das Prisma unserer Zeit neu interpretiert, bietet das Théâtre d’Air ein modernes, bissiges und musikalisches Theater!

Italiano :

Rivisitando Molière attraverso il prisma dei nostri tempi, Théâtre d’Air propone un teatro moderno, graffiante e musicale!

Espanol :

Revisitando a Molière a través del prisma de nuestro tiempo, Théâtre d’Air ofrece un teatro moderno, mordaz y musical

L’événement Molière en pièces Laval a été mis à jour le 2025-11-13 par LAVAL TOURISME