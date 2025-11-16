Molière en pièces EVE Scène universitaire Le Mans

Molière en pièces

Molière résonne tout aussi bien sur la musique baroque que sur la musique rock ; et la fraise côtoie les Dr Martens avec impertinence.

Molière est un observateur qui décrit avec férocité, humour et amour le siècle qui l’a vu naître. Et pourtant son œuvre fait résonner notre actualité. Molière en pièces questionne l’hypocrisie, l’inégalité sociale, le désir et le consentement à partir de scènes emblématiques extraites de Dom Juan, Tartuffe, Les Femmes savantes et Le Misanthrope, le tout accompagné de musique.

[Le Théâtre d’Air]

Mise en scène Virginie Fouchault

Interprétation Karim Fatihi, Emmanuelle Trégnier, Sandrine Weiss, Cédric Zimmerlin, Valérie Berthelot, Maxime Dubreuil, Gérald Bertevas

50 min Dès 13 ans .

EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr

English :

Molière resonates just as well with baroque music as with rock, and strawberries sit cheekily alongside Dr Martens

German :

Molière klingt zu Barockmusik genauso gut wie zu Rockmusik; und die Erdbeere steht frech neben Dr. Martens

Italiano :

Molière suona bene sia con la musica barocca che con il rock, e le fragole si affiancano sfacciatamente alle Dr Martens

Espanol :

Molière suena igual de bien con música barroca que con rock, y las fresas se sientan descaradamente junto a las Dr. Martens

