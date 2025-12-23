Molière Ex Machina Mucem Marseille 2e Arrondissement

Molière Ex Machina

Samedi 3 janvier 2026 à partir de 10h et à partir de 14h30. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Saynète de la pièce en cours de création présentée dans l’exposition Lire le ciel .Enfants

Avec Molière Ex Machina, le Mucem accueille un extrait de L’Astrologue ou Les Faux Présages, une comédie pensée à la manière de Molière, où les croyances et les illusions se mêlent aux intrigues humaines.







Quelle pièce de théâtre aurait pu écrire Molière s’il n’était pas mort en février 1673 ?







Ecrite par Sorbonne Université et le trio d’artistes Obvious avec le concours d’outils d’intelligence artificielle, la pièce se veut rigoureusement dans l’esprit du théâtre du XVIIe siècle tout en étant en forte résonance avec le monde contemporain. L’usage de l’IA dans ce projet n’est pas seulement technique : il interroge la pertinence et les limites de l’intelligence artificielle dans le cadre de la création artistique.





En mêlant art, sciences et technologies contemporaines, cette création aborde, par le prisme sceptique et humoristique de Molière, les abus de ceux qui savent lire le ciel et l’avenir qui s’y déchiffrerait. Elle invite à réfléchir sur notre rapport aux astres et au monde et à retrouver le plaisir d’interroger le ciel avec les yeux et l’esprit.





Les visiteurs du Mucem pourront croiser en déambulation les personnages tout droit sortis du XVIIᵉ siècle et assister à une saynète tirée de L’Astrologue ou Les Faux Présages, une pièce comique autour des pseudo-sciences, un sujet qui conserve toute sa portée. Cette création sera présentée sur scène les 5 et 6 mai 2026 à l’Opéra Royal de Versailles.







La saynète de 6 minutes sera présentée en continu dans l’espace d’exposition de 10h à 12h30 puis de 14h30 à 17h .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A sketch from the work in progress presented in the Lire le ciel exhibition.

