MOLIÈRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME – OPERA ROYAL Versailles

MOLIÈRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME Début : 2026-02-22 à 15:00. Tarif : – euros.

CHATEAU VERSAILLES SPECTACLES PRÉSENTE : MOLIÈRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMMEVoici un monument, qui a célébré ses 350 ans en 2020, et dont la force reste intacte : grâce à l’écriture si habile de Molière, nous restons, aujourd’hui encore, suspendus aux lèvres de ce bourgeois Denis Podalydès se saisit de ce classique et propose une production pleine d’humour et de légèreté, parfaitement en accord avec le texte et l’esprit ravageur de Molière. Dans Le Bourgeois gentilhomme, Molière tire le portrait d’un aventurier de l’esprit n’ayant d’autre désir que celui d’échapper à sa condition de roturier et d’accéder à une terra incognita qui, de par sa naissance, lui est interdite. Pourquoi se moquer de Monsieur Jourdain ? Le bourgeois se pique tout simplement de découvrir ce que nous appelons aujourd’hui « la culture », et s’attelle au vaste chantier de donner vie à ses rêves… Et qu’importe si ces rêves sont ceux d’un homme ridicule. En choisissant de redonner à la pièce sa forme originale d’une comédie-ballet mise en musique sur les partitions de Lully, Denis Podalydès convoque tous les arts. Avec cette fête de théâtre costumée par Christian Lacroix, il vise à cette apothéose des sens tant espérée par son héros. Il s’agit bien évidemment de rire de la comédie. Mais, comment ne pas avoir de tendresse pour cet homme sans qualité qui tente d’initier à lui tout seul la première révolution culturelle. Élevé après mille péripéties comiques au rang de « Mamamouchi », Monsieur Jourdain vit son heure de gloire en musique et en danse, malade de sa bourgeoisie, gentilhomme imaginaire, à la fois exaucé et battu, dupé et triomphant, en ce moment théâtral si rare où le ridicule fait place à l’émerveillement pur.Afficher plusProduction C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord. Coproduction Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles, Les Nuits de Fourvière / Département du Rhône, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre de Liège, Théâtre de Caen, Ensemble Baroque de Limoges / Fondation Laborie, Maison de la Culture d’Amiens, Châteauvallon – Scène nationale, Printemps des Comédiens / Montpellier. Avec la participation artistique de l’ENSAD de Montpellier Languedoc Roussillon, de l’ENSATT et du JTN. Trompette marine, luthier Jean-Claude Condi, Mirecourt. Construction des décors Ateliers des Théâtres de la Ville de Luxembourg ; art & Oh – Benoit Probst. Confection des costumes Ateliers du Théâtre de Liège.

OPERA ROYAL PLACE D’ARMES 78000 Versailles 78