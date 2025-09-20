MOLIÈRE Le Docteur Sangrado et Le Médecin de l’amour Maintenon

MOLIÈRE Le Docteur Sangrado et Le Médecin de l’amour Maintenon samedi 20 septembre 2025.

MOLIÈRE Le Docteur Sangrado et Le Médecin de l’amour

Place Aristide Briand Maintenon Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Une comédie savoureuse entre tradition et modernité à découvrir en famille ! Plongez dans l’univers pétillant du théâtre du XVIIIe siècle avec une pièce inspirée d’œuvres de 1758, revisitée pour le plaisir de tous.

Sur scène, deux figures hautes en couleur s’affrontent et se complètent un charlatan flamboyant, digne héritier de Molière, et un philosophe rêveur, rousseauiste dans l’âme, à la fois bienveillant et observateur du monde qui l’entoure. Autour d’eux gravite toute une galerie de personnages savoureux jeunes amoureux, barbons ridicules, valets rusés, pères attendrissants… tous les ressorts classiques de la comédie et du drame sont réunis pour faire rire, émouvoir et surprendre. Accessible, vif, intelligent et drôle, ce spectacle ravira les petits comme les grands, les amateurs de théâtre classique comme les curieux d’aujourd’hui. Une vraie fête théâtrale, fidèle à l’esprit des Lumières ! 10 .

Place Aristide Briand Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 00 45 communication@maintenon.fr

English :

A tasty comedy between tradition and modernity? for the whole family to enjoy! Immerse yourself in the sparkling world of 18th-century theater with a play inspired by works from 1758, revisited for the enjoyment of all.

German :

Eine köstliche Komödie zwischen Tradition und Moderne ? ein Erlebnis für die ganze Familie! Tauchen Sie ein in die prickelnde Welt des Theaters des 18. Jahrhunderts mit einem Stück, das von Werken aus dem Jahr 1758 inspiriert ist und zum Vergnügen aller überarbeitet wurde.

Italiano :

Una deliziosa commedia che unisce tradizione e modernità, per il divertimento di tutta la famiglia! Immergetevi nello sfavillante mondo del teatro del XVIII secolo con una commedia ispirata a opere del 1758, rivisitate per il divertimento di tutti.

Espanol :

Una deliciosa comedia que combina tradición y modernidad… ¡para disfrutar en familia! Sumérjase en el chispeante mundo del teatro del siglo XVIII con una obra inspirada en obras de 1758, revisitadas para el disfrute de todos.

L’événement MOLIÈRE Le Docteur Sangrado et Le Médecin de l’amour Maintenon a été mis à jour le 2025-09-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES