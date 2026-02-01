MOLIERE | Le Médecin malgré lui Théâtre de l’Echo du Robec Darnétal

MOLIERE | Le Médecin malgré lui

Théâtre de l’Echo du Robec 4 Impasse des Marais de Carville Darnétal Seine-Maritime

Début : 2026-02-22 16:30:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29

Œuvre majeure de Molière, elle s’inscrit dans le cadre du théâtre de tréteaux, vif, populaire et transgénérationnel, accessible aux plus jeunes qui se rendent au théâtre pour la 1ère fois.

L’intrigue est simple et captivante. Martine veut se venger de son mari Sganarelle, fagotier rustre et aviné. Elle rencontre les valets de Géronte qui cherchent un médecin pour soigner la fille de ce dernier. Martine leur vend donc Sganarelle comme le plus grand médecin du monde dont les talents ne peuvent s’exprimer que sous les coups de bâton.

La troupe conduite par Guillaume Carrier, qui nous avait déjà entrainés les 2 dernières saisons en jouant un inoubliable Scapin, puis un Sganarelle truculent sera composée de 8 comédien.ne.s, autant de personnages francs et chamarrés qui enchaînent les situations burlesques, les gags et les lazzi. .

