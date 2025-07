Molière L’école des femmes Palais des Congrès Digne-les-Bains

Palais des Congrès 1 place de la république Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 17 – 17 – 27 EUR

Début : Jeudi 2025-10-16 19:00:00

L’École des femmes, pièce qui rendra Molière célèbre dans laquelle le dramaturge nous livre sa première grande comédie, pleine de cynisme et d’âpreté.

Palais des Congrès 1 place de la république Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 30 87 10 ccrc@dignelesbains.fr

L’École des femmes, the play that made Molière famous, is the playwright?s first great comedy, full of cynicism and harshness.

L’École des femmes, ein Stück, das Molière berühmt machen sollte und in dem der Dramatiker seine erste große Komödie voller Zynismus und Bitterkeit aufführt.

Ne L’École des femmes, la pièce che ha reso celebre Molière, il drammaturgo realizza la sua prima grande commedia, piena di cinismo e di durezza.

En L’École des femmes, la obra que hizo famoso a Molière, el dramaturgo ofrece su primera gran comedia, llena de cinismo y dureza.

