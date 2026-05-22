MOLIÈRE l’illustre comédie Salle des fêtes Messey-sur-Grosne

Messey-sur-Grosne

MOLIÈRE l’illustre comédie

Salle des fêtes Place Saint-Georges Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Après un succès mérité sur trois spectacles en 2025, la troupe de Culles initiatives, en association avec Les Rondes de Nuit vous propose une nouvelle représentation, à ne pas manquer.

1683 une troupe de théâtre provinciale profite du passage de Louis XIV dans la région pour lui montrer qu’elle peut rivaliser avec les plus grands et avoir une chance de jouer à Versailles ! 26 comédiens, musiciens et danseurs sur scène avec la complicité de Jean-Baptiste Poquelin (dit Molière).

Un spectacle imaginé et mis en scène par Anne Prost-Cossio.

Réservation indispensable .

Salle des fêtes Place Saint-Georges Messey-sur-Grosne 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 38 18 92 culles-initiatives@culles-les-roches.com

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English : MOLIÈRE l’illustre comédie

L’événement MOLIÈRE l’illustre comédie Messey-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-05-22 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II