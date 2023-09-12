Molières en scène Molières

Molières en scène Molières mardi 12 septembre 2023.

Molières en scène

Le bourg Molières Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2023-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2023-09-12

Le Festival de théâtre Molières en Scène.

FOBO

FOBO = Fear of Better Options ou la peur de rater la meilleure option possible.

C‘est l‘histoire d‘un village, c‘est le récit de vie des habitants, de ceux qui n‘ont pas eu le choix, de ceux qui ont choisi de partir. Dans ce village on croise le devoir, l‘amour, deux comédiennes et le Cid de Corneille. Puis il y a vous spectateurs qui avez choisi de venir. Action !

Durée 45 min | À partir de 10 ans | Salle des fêtes .

Le bourg Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 97 92 44

English : Molières en scène

German : Molières en scène

Italiano :

Espanol : Molières en scène

L’événement Molières en scène Molières a été mis à jour le 2025-08-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides