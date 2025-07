Molina + Gyeongsu & June – Festival Déroutes Lieu Unique (le) Nantes

Molina + Gyeongsu & June – Festival Déroutes Lieu Unique (le) Nantes vendredi 14 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-14 20:00 –

Gratuit : non 9 € à 15 € 9 € à 15 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Molina (Danemark/Chili) : Dans le sillage de Tirzah, Astrid Sonne ou Jenny Hval, une nouvelle génération de compositeurs/compositrices allie immédiateté pop et quête de textures novatrices, machines et instruments. Molina s’inscrit dans cette démarche et crée des paysages sonores éthérés où vocalises en suspension, guitares fuzz et synthétiseurs rétrofuturistes s’allient comme dans un rêve éveillé, le tout avec une chaleur et une spontanéité revigorantes. Gyeongsu et June (France) : La collaboration entre Gyeongsu et June ouvre avec délicatesse un canal de communication entre la pop à guitares des esthètes 90’s, la mélancolie des 80’s et une approche d’expérimentation typique d’une génération post-Internet. On y croise aussi bien l’ombre bienveillante de Stereolab que celle de Dean Blunt ou Ariel Pink.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/