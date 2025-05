Molkky Sound Family #3 – Castillonnès, 31 mai 2025 15:00, Castillonnès.

Lot-et-Garonne

Molkky Sound Family #3 Hippodrome de Castillonnès Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 15:00:00

fin : 2025-05-31 02:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Venez passer un après-midi ludique et musical en famille ou entre amis dans une ambiance conviviale et festive.

À partir de 15 h, profitez de nos jeux en bois et participez au concours du célèbre jeu finlandais, le Molkky.

En soirée, place à la musique électronique !

Nous avons invité des DJ locaux qui feront monter l’ambiance pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit

MXS / Les Enfants Perdus (Techno Disco)

ZENWAVE / Les Enfants Perdus (Downtempo)

NOISE FACTORY / Les Tisseurs d’Événements (Liquid Drum & Bass)

SINTHETICA / Les Tisseurs d’Événements (Progressive Techno)

LOWLOW / Déter’Miné (Funky House)

MEDEWIICK / Zoouave Family (Electro House)

MXS B2B D’JAKE B2B SYNDROM / Closing

NONOX

On vous attend nombreux pour cette troisième édition ! .

Hippodrome de Castillonnès

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine tisseursdevenements@gmail.com

English : Molkky Sound Family #3

German : Molkky Sound Family #3

Italiano :

Espanol : Molkky Sound Family #3

L’événement Molkky Sound Family #3 Castillonnès a été mis à jour le 2025-05-17 par OT Coeur de Bastides