Mollégès en scène Espace Culturel Maurice Brès Mollégès

Mollégès en scène Espace Culturel Maurice Brès Mollégès vendredi 10 octobre 2025.

Mollégès en scène

Du vendredi 10 au samedi 11 octobre 2025. Espace Culturel Maurice Brès 261 Avenue du Comtat Mollégès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-10

Mollégès en scène.

Vendredi 10 Octobre à 20h30

Liquidation , le one-man show de Jean Luc Lemoine.



Samedi 11 Octobre à 20h30

Le dîner de cons , mis en scène et interprété par Anthony Joubert.



Sur résevations. .

Espace Culturel Maurice Brès 261 Avenue du Comtat Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 03 51

English :

Mollégès on stage.

German :

Mollégès auf der Bühne.

Italiano :

Mollégès in scena.

Espanol :

Mollégès en escena.

L’événement Mollégès en scène Mollégès a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence