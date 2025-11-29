MOLOW KRAKEN Nantes

MOLOW KRAKEN Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 21:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Anciennement bassiste du groupe normand « La Familia » avec qui il parcourt l’Europe durant 4 ans, MOLOW s’installe à Paris et sillonne les bistrots avec ses chansons en solo étanchant ainsi une soif insatiable de concerts, de rencontres musicales et de voyages…Il développe ainsi ses capacités d’improvisation et de contact avec le public.Véritable homme-orchestre des temps modernes, telle une balle de flipper ricochant de lieux en lieux dans l’Hexagone, l’Europe de l’Est et l’Angleterre, c’est à Rennes qu’il s’installe et continue de creuser le sillon dans cet immense jardin musical.Il fusionne aujourd’hui son parcours de vie de musicien organique aux machines électroniques… en mode nomade : un sac à dos, un sampler, un looper, sa voix et sa guitare… toujours prêt à faire vibrer l’instant présent…Ambianceur et performer, MOLOW fait vibrer le dancefloor !FacebookInstagramYoutube

KRAKEN Nantes 44000