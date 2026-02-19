Mom Latte – Exposition de mars Maison de la Conversation Paris
Mom Latte – Exposition de mars Maison de la Conversation Paris samedi 14 mars 2026.
Venez découvrir « Mom Latte », une installation artistique audacieuse et satirique signée Krissima Poba.
Retrouvez-nous à la maison de la Conversation le samedi 14 mars de 13h30 à 18h pour plonger dans l’univers d’un coffee-shop parisien au concept volontairement farfelu. À travers ses collages, ses briques de lait « MAM! » et ses « Mom Latte » aux teintes variant du blanc au vert, l’artiste détourne les codes de la publicité pour explorer les réalités du lait maternel.
Médiatrice scientifique de formation, Krissima Poba allie art et pédagogie : l’exposition propose un véritable espace de vulgarisation, appuyé par des études scientifiques et des regards de professionnelles de santé, pour porter un nouveau regard sur l’allaitement.
Date
Samedi 14 mars 2026
Horaires
13h30 à 18h
Tarif
Gratuit
Animation / Organisation
Krissima Poba
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
L’artiste Krissima Poba revient avec une deuxième installation en multiple sur le lait maternel.
Le samedi 14 mars 2026
de 13h30 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-14T14:30:00+01:00
fin : 2026-03-14T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-14T13:30:00+02:00_2026-03-14T18:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/mom-latte-tickets-1983364577843?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire