Mom Latte – Exposition de mars Maison de la Conversation Paris

Venez découvrir « Mom Latte », une installation artistique audacieuse et satirique signée Krissima Poba.

Retrouvez-nous à la maison de la Conversation le samedi 14 mars de 13h30 à 18h pour plonger dans l’univers d’un coffee-shop parisien au concept volontairement farfelu. À travers ses collages, ses briques de lait « MAM! » et ses « Mom Latte » aux teintes variant du blanc au vert, l’artiste détourne les codes de la publicité pour explorer les réalités du lait maternel.

Médiatrice scientifique de formation, Krissima Poba allie art et pédagogie : l’exposition propose un véritable espace de vulgarisation, appuyé par des études scientifiques et des regards de professionnelles de santé, pour porter un nouveau regard sur l’allaitement.

Date

Samedi 14 mars 2026

Horaires

13h30 à 18h

Tarif

Gratuit

Animation / Organisation

Krissima Poba

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

L’artiste Krissima Poba revient avec une deuxième installation en multiple sur le lait maternel.

Le samedi 14 mars 2026

de 13h30 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T14:30:00+01:00

fin : 2026-03-14T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-14T13:30:00+02:00_2026-03-14T18:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/mom-latte-tickets-1983364577843?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

