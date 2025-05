Moma Comedy Club – Moma Kitchen Bayonne, 14 mai 2025 20:30, Bayonne.

Pyrénées-Atlantiques

Moma Comedy Club Moma Kitchen 26, Boulevard du B.A.B. Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-14 20:30:00

fin : 2025-05-14 23:30:00

Date(s) :

2025-05-14

Le MOMA Comedy Club c’est le rendez-vous mensuel du stand up!

Pour cette 8ème édition, le mercredi 14 mai à 20h30, nous vous avons concocté une soirée exceptionnelle avec une scène ouverte à 3 artistes talentueux Lona Jackson, Rayma et Sofiane Ettaï. Et en chef d’orchestre retrouvez Farid Amziane, MC de la soirée! Que vous soyez fan de stand-up ou simplement en quête d’une soirée divertissante, cette sixième édition du MOMA Comedy Club est l’occasion parfaite pour découvrir de nouveaux talents dans une ambiance conviviale et décontractée. Entrée libre, ambiance festive et humour au rendez-vous ! Sortie au chapeau. .

Moma Kitchen 26, Boulevard du B.A.B.

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 18 85 aurelie@momakitchen.fr

