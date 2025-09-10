Moma Comedy Club Moma Kitchen Bayonne
mercredi 10 septembre 2025.
Moma Comedy Club
Moma Kitchen 26, Boulevard du B.A.B. Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10
fin : 2025-09-10
Date(s) :
2025-09-10
Amateurs de stand-up, préparez-vous à une soirée pleine de rires au MOMA Kitchen !
Ce rendez-vous mensuel incontournable pour tous les passionnés d’humour se déroulera une fois par mois.
Entrée libre, sortie au chapeau. .
Moma Kitchen 26, Boulevard du B.A.B. Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 18 85 aurelie@momakitchen.fr
L’événement Moma Comedy Club Bayonne a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Bayonne