Moma Comedy Club Moma Kitchen Bayonne

Moma Comedy Club Moma Kitchen Bayonne mercredi 10 septembre 2025.

Moma Comedy Club

Moma Kitchen 26, Boulevard du B.A.B. Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

Amateurs de stand-up, préparez-vous à une soirée pleine de rires au MOMA Kitchen !

Ce rendez-vous mensuel incontournable pour tous les passionnés d’humour se déroulera une fois par mois.

Entrée libre, sortie au chapeau. .

Moma Kitchen 26, Boulevard du B.A.B. Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 18 85 aurelie@momakitchen.fr

English : Moma Comedy Club

German : Moma Comedy Club

Italiano :

Espanol : Moma Comedy Club

L’événement Moma Comedy Club Bayonne a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Bayonne