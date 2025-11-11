Moma Comedy Club Moma Kitchen Food Court Bayonne

Moma Comedy Club

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2025-11-11

2025-11-11

2025-11-11

Le MOMA Comedy Club c’est le rendez-vous mensuel du stand up!

Pour cette nouvelle édition, le 11 novembre dès 20h, nous vous avons concocté une soirée exceptionnelle avec une scène ouverte à 3 artistes talentueux. 2 sessions 20h et 21h

Gratuit, sur réservation

Les artistes Bénédicte, c’est la pote que tu voudrais avoir pour passer une bonne soirée, un moment précieux où elle partage ses surprises, ses interrogations, ses doutes, ses rêves et ses joies.

Maïa, ce qu’on pense tout bas elle le pense trop haut. C’est un humour noir plus saignant qu’à point, quelle nous sert sur un plateau. Laissez vos enfants au baby sitter et venez si vous êtes cap !

Docteur Axel, c’est une expérience hilarante dans l’improvisation la plus pure. .

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

