Moma Comedy Club Moma Kitchen Food Court Bayonne

Moma Comedy Club

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Le MOMA Comedy Club c’est le rendez-vous mensuel du stand up! Le MOMA se situe en périphérie du centre-ville.

Pour cette nouvelle édition, le 10 décembre dès 20h, nous vous avons concocté une soirée exceptionnelle avec une scène ouverte à 3 artistes talentueux. Il y aura 2 sessions, une à 20h et une autre à 21h

Les artistes sont Alyson qui exprime que grandir, c’est se frotter à une réalité parfois drôle, parfois compliquée. Elle nous raconte le monde d’aujourd’hui avec une bonne dose d’humour noir et son regard bien à elle. Khi lui collectionne les pièces de 1 et 2 centimes pour créer un énorme tableau périodique des éléments. Et pour atteindre son objectif, il se lance dans des ventes aux enchères fictives, mettant en jeu tous les objets improbables glanés au fil de ses aventures. Et Dorian lui compare notre génération. .

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 18 85 aurelie@momakitchen.fr

English : Moma Comedy Club

L’événement Moma Comedy Club Bayonne a été mis à jour le 2025-12-06 par OT Bayonne