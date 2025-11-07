MÔMA POURQUOI LES MÉCHANTS SONT MÉCHANTS ? Rue du 11 Novembre 1918 Cornebarrieu
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-08 21:45:00
Pourquoi les méchants sont méchants ?
Spectacle présenté dans le cadre de la saison d’Odyssud Hors les murs .
Môman, c’est la vie qui va entre une mère et son fils. Avec humour et gravité, la tendresse domine ce texte de Jean-Claude Grumberg .Tout y passe le passé, le présent, l’avenir, le courage, la résistance à l’adversité. Et beaucoup d’amour. 15 .
Rue du 11 Novembre 1918 L’ARIA Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie
English :
Why are the bad guys bad?
Presented as part of Odyssud’s Hors les murs season.
German :
Warum sind die Bösen böse?
Aufführung im Rahmen der Odyssud-Saison Hors les murs (Außerhalb der Mauern).
Italiano :
Perché i cattivi sono cattivi?
Spettacolo presentato nell’ambito della stagione Odyssud Hors les murs .
Espanol :
¿Por qué los malos son malos?
Espectáculo presentado en el marco de la temporada Hors les murs de Odyssud.
