MÔMA POURQUOI LES MÉCHANTS SONT MÉCHANTS ? Rue du 11 Novembre 1918 Cornebarrieu

MÔMA POURQUOI LES MÉCHANTS SONT MÉCHANTS ?

Rue du 11 Novembre 1918 L’ARIA Cornebarrieu Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-08 21:45:00

2025-11-07

Pourquoi les méchants sont méchants ?

Spectacle présenté dans le cadre de la saison d’Odyssud Hors les murs .

Môman, c’est la vie qui va entre une mère et son fils. Avec humour et gravité, la tendresse domine ce texte de Jean-Claude Grumberg .Tout y passe le passé, le présent, l’avenir, le courage, la résistance à l’adversité. Et beaucoup d’amour. 15 .

Rue du 11 Novembre 1918 L’ARIA Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

English :

Why are the bad guys bad?

Presented as part of Odyssud’s Hors les murs season.

German :

Warum sind die Bösen böse?

Aufführung im Rahmen der Odyssud-Saison Hors les murs (Außerhalb der Mauern).

Italiano :

Perché i cattivi sono cattivi?

Spettacolo presentato nell’ambito della stagione Odyssud Hors les murs .

Espanol :

¿Por qué los malos son malos?

Espectáculo presentado en el marco de la temporada Hors les murs de Odyssud.

