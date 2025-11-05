Môm’Art Espace Philippe Auguste Vernon

Môm’Art Espace Philippe Auguste Vernon mercredi 5 novembre 2025.

Môm’Art

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-11-05 14:00:00

fin : 2025-11-05 15:30:00

2025-11-05

Viens découvrir un artiste et réaliser une œuvre qui lui ressemble !

Adeline propose aux enfants de Grande section et CP de venir découvrir les réalisations d’un artiste célèbre, puis de réaliser une œuvre à leur tour.

Entrée gratuite sur inscription au 02 32 64 53 06 ou sur place à l’accueil des médiathèques .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

