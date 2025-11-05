Môm’Art Espace Philippe Auguste Vernon
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon
5 novembre 2025 14:00:00
15:30:00
2025-11-05
Viens découvrir un artiste et réaliser une œuvre qui lui ressemble !
Adeline propose aux enfants de Grande section et CP de venir découvrir les réalisations d’un artiste célèbre, puis de réaliser une œuvre à leur tour.
Entrée gratuite sur inscription au 02 32 64 53 06 ou sur place à l’accueil des médiathèques .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr
