Môm’Art Médiathèque de Vernon Vernon

Môm’Art

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 15:30:00

2026-02-17

Adeline propose aux enfants de Grande section, CP et CE1 de venir découvrir les réalisations de Claude Sanchez, artiste et bibliothécaire à Vernon puis de réaliser une œuvre à leur tour avec elle. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

