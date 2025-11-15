Mom’en famille Accueil périscolaire des Prés verts Sainte-Luce-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 10:00 – 12:15

Gratuit : oui Gratuit et sans réservation En famille, Adulte

Le Pôle parentalité propose un moment pour expérimenter une activité en famille, faire une pause, partager un café avec d’autres parents ou échanger avec des professionnels.

Accueil périscolaire des Prés verts Sainte-Luce-sur-Loire 44980

0240681664