Moment conté à Ladorée avec Michel Galaret Lavercantière

Moment conté à Ladorée avec Michel Galaret

2 route de Cahors Lavercantière Lot

Participation libre

Début : 2025-11-02 16:00:00

Elle est pas belle la vie !

Elle est pas belle la vie ! . Récit conté par Michel Galaret.

Léon est un fieffé pêcheur cependant ce qu’il remonte du fond de la rivière ce jour-là risque fort de lui coûter la vie. Oui, mais cet homme est un renard, un goupil vous dis-je, il n’est pas né de la dernière pluie ! Des histoires dans une histoire pour sauver une Vie.

Lever du jour, la barque glisse silencieusement sur le miroir de la rivière que caresse la brume. Au ras de l’eau, d’un vol aussi lent que gracieux, un héron remonte le courant … .

2 route de Cahors Lavercantière 46340 Lot Occitanie +33 6 79 75 36 33

