Moment conté à Ladorée avec Michel Galaret Ladorée Lavercantière dimanche 8 mars 2026.
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2026-03-08 15:30:00
fin : 2026-03-08 17:30:00
2026-03-08
Michel Galaret vient ravir notre imaginaire lors de cet après-midi conté !
Ladorée 2 route de Cahors Lavercantière 46340 Lot Occitanie +33 6 79 75 36 33
English :
Michel Galaret comes to delight our imaginations during this storytelling afternoon!
