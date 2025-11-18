Moment convivial autour de jeux et de Noel Bellegarde

Moment convivial autour de jeux et de Noel

16 Rue de la République Bellegarde Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 14:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-18

Moment convivial autour de jeux et de Noel

L’équipe du secours catholique de Bellegarde vous invite à passer un moment convivial autour de jeux scrabble, belote, ou, comme Noel approche, si vous voulez, venez confectionner des décorations. Gratuit et ouvert à tous. .

16 Rue de la République Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 76 85 57 65

English :

A convivial time of games and Christmas

German :

Geselliger Moment rund um Spiele und Weihnachten

Italiano :

Giochi e divertimento natalizio

Espanol :

Juegos y diversión navideña

