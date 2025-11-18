Moment convivial autour de jeux et de Noel Bellegarde
Moment convivial autour de jeux et de Noel
16 Rue de la République Bellegarde Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Moment convivial autour de jeux et de Noel
L’équipe du secours catholique de Bellegarde vous invite à passer un moment convivial autour de jeux scrabble, belote, ou, comme Noel approche, si vous voulez, venez confectionner des décorations. Gratuit et ouvert à tous. .
16 Rue de la République Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 76 85 57 65
English :
A convivial time of games and Christmas
German :
Geselliger Moment rund um Spiele und Weihnachten
Italiano :
Giochi e divertimento natalizio
Espanol :
Juegos y diversión navideña
L’événement Moment convivial autour de jeux et de Noel Bellegarde a été mis à jour le 2025-11-09 par OT GATINAIS SUD