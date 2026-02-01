Moment de lectures à voix haute sur l’espace

2 Chemin de Fontgiraude Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:30:00

fin : 2026-02-07 19:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Lectures autour du thème de l’espace, précédées d’un atelier de mise de recherche d’outils pour faire entendre les textes choisis. Venez en écouter, en partager, lire.

.

2 Chemin de Fontgiraude Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 05 75 trajetspectacle26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Readings on the theme of space, preceded by a workshop on finding tools to make the chosen texts heard. Come and listen, share and read.

L’événement Moment de lectures à voix haute sur l’espace Die a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Pays Diois