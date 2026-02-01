Moment de lectures à voix haute sur l’espace Die
Moment de lectures à voix haute sur l’espace Die samedi 7 février 2026.
2 Chemin de Fontgiraude Die Drôme
Début : 2026-02-07 15:30:00
fin : 2026-02-07 19:00:00
2026-02-07
Lectures autour du thème de l’espace, précédées d’un atelier de mise de recherche d’outils pour faire entendre les textes choisis. Venez en écouter, en partager, lire.
2 Chemin de Fontgiraude Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 05 75 trajetspectacle26@gmail.com
English :
Readings on the theme of space, preceded by a workshop on finding tools to make the chosen texts heard. Come and listen, share and read.
