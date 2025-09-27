Moment d’échange autour du deuil périnatal Teen’s Club Yssingeaux
Teen’s Club Place Maréchal de Vaux Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
2025-09-27
Le deuil périnatal, en parler à nos enfants lors d’un temps d’échanges avec Séverine Lucchesi
Teen’s Club Place Maréchal de Vaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 46 01 57 lesailesdanges@orange.fr
English :
Perinatal bereavement, talking to our children about it during a discussion with Séverine Lucchesi
German :
Perinatale Trauer, mit unseren Kindern darüber sprechen bei einer Gesprächsrunde mit Séverine Lucchesi
Italiano :
Lutto perinatale: parlarne con i nostri figli durante una discussione con Séverine Lucchesi
Espanol :
Duelo perinatal: hablar de ello con nuestros hijos durante un debate con Séverine Lucchesi
