Moment d'échange sur l'avenir des forêts et de la gestion du bois Centre Multiservices Nay jeudi 29 janvier 2026.
Centre Multiservices 8 Cours Pasteur Nay Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
Que vous soyez simple promeneurs, propriétaires ou professionnels du bois, nous vous invitons à un moment d’échange sur les enjeux du bois et des forêts Pyrénéennes face à de nouveaux projets industriels.
Ce moment sera suivie d’une collation. .
Centre Multiservices 8 Cours Pasteur Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 57 68 04 info@foretsvivantes-pyrenees.fr
