Moment d’échanges

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 14:00:00

fin : 2026-02-25 15:30:00

Date(s) :

2026-01-28 2026-02-25

Un nouveau rendez-vous mensuel pour discuter entre femmes d’une thématique en s’appuyant sur des oeuvres (littéraires,

cinématographiques…). Animé par le Planning Familial 16 pour la Maison des Femmes de Charente. Confidentiel et gratuit.

.

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new monthly get-together for women to discuss a theme based on works (literary,

cinematographic?). Organized by Planning Familial 16 for the Maison des Femmes de Charente. Confidential and free.

L’événement Moment d’échanges Montbron a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord